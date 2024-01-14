أبدى كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، سعادته بالفوز المثير على مضيفه نيوكاسل يونايتد (3-2)، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد دي بروين مانشستر سيتي لقلب الطاولة على نيوكاسل يونايتد بعد أن كان متأخرا في النتيجة (2-1)، لكن دي بروين البديل سجل هدف التعادل وقدم تمريرة حاسمة ليحرز أوسكار بوب هدف الفوز.

قال دي بروين في تصريحات نشرتها "بي بي سي" عقب المباراة:" عانيت من إصابة كبيرة، وكنت بحاجة إلى الوقت.. أعتقد أنها كانت قوة إرادة أكثر من أي شيء آخر".

أضاف دي بروين:" ما حدث كان جنونيًا، أعلم أنني غير قادر على اللعب لمدة 90 دقيقة حاليًا.. لكن في الوقت الحالي، يمكنني اللعب لمدة 30 دقيقة.. أشعر بذلك".

وعن صناعته لهدف الفوز، قال دي بروين:" من الرائع بالنسبة لأوسكار بوب أن يسجل هدفًا، التمريرة كانت جيدة، لكن الركض من جانبه كان مذهلًا، كان تصرفًا رائعًا، لقد نظرت إليه وهو يركض، إذا لم يركض فلن أستطيع تمرير الكرة".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 43 في وصافة الدوري الإنجليزي خلف ليفربول المتصدر ولديه 45 نقطة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 29 نقطة في المركز العاشر.