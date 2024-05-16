حماس ترحب بإعلان قمة البحرين وتوجه دعوة للدول العربية

رحّبت حركة حماس، بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عُقدت في مملكة البحرين.

وقالت حماس في بيان، إن القمة أكّدت على الدعم العربي الراسخ والثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال.

وأشادت بتأييد البيان الختامي لرفض العدوان الإسرائيلي ومحاولات تهجير الفلسطينيين التي سعى لها الاحتلال من خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها في قطاع غزة.

ودعت الحركة، الدول العربية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

وكان البيان الختامي للقمة العربية فى نسختها الـ33، قد أدان عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستنكر البيان الختامي، إمعان قوات الاحتلال على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

وقال إعلان البحرين: «ندين سيطرة القوات الاسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، ونطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن».