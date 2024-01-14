تدشين طريق جديد للشحن الجوي بين الصين وباكستان

ذكرت شركة "إس.إف إيرلاينز"، وهي أكبر شركة طيران للشحن الجوي في الصين، بالنسبة لحجم الأسطول، أنه تم إطلاق طريق جديد للشحن الجوي، يربط بين مطار "أتشو هواهو" في إقليم "هوبي" بوسط الصين مع مدينة لاهور الباكستانية.

وطريق "اتشو-لاهور" هو أول طريق دولي للشحن الجوي، تطلقه شركة "إس.إف.إيرلاينز"، هذا العام، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الباكستانية اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يتم تشغيل الطريق 3 مرات أسبوعيا، مما يوفر أكثر من 300 طن من سعة النقل الجوي من مدينة "إتشو" إلى مدينة "لاهور" أسبوعيا.

وذكرت شبكة "تشاينا ايكونوميك نت"، أن "السلع المنقولة تضم بالأساس منسوجات ومنتجات ومعدات إلكترونية وغيرها".

وافتتاح هذا الطريق للشحن الدولي هو مقياس مهم لمطار "هواهو" لإطلاق المزيد من الطرق إلى جنوب آسيا.