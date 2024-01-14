طائرات مسيرة تركية تستهدف موقعا للجيش السوري ومحطات كهرباء

شنت طائرات مسيرة تركية غارات على مواقع للقوات الحكومية السورية، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومحطات كهرباء.



وأكد مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "طائرة مسيرة تركية قصفت مساء اليوم الأحد موقعا للقوات الحكومية السورية، مما أدى لمقتل عنصرين وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم الى مستشفى القامشلي الوطني بريف الحسكة الشمالي".



من جانبه، أكد مدير كهرباء الحسكة أن طائرات مسيرة تركية دمرت اليوم محطتي تحويل الكهرباء في مدينة القامشلي وعاموده غرب المدينة، وأخرجتهما من الخدمة، كما دمرت المسيرات التركية محطة الكهرباء في مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي".



وذكرت مصادر مقربة من قوات قسد، أن طائرات مسيرة تركية استهدفت بعدة صواريخ شركة لافارج للإسمنت في بلدة الجلبية بريف حلب الشرقي.



وكثفت الطائرات الحربية والمسيرة التركية قصفها خلال الأيام الماضية، حيث استهدفت محطات كهرباء ونفط في مناطق سيطرة قوات قسد، وأخرجت خلالها عدة محطات من الخدمة.



يذكر أن قوات تركية تنتشر في شمالي سوريا ونفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في المنطقة، ضد "داعش" وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وقوات قسد.