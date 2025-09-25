القضاء يوافق على خفض الكفالة المالية لإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان سلامة إلى 14 مليون دولار

وافق القضاء اللبناني اليوم الخميس، على خفض الكفالة المالية لإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من 20 مليون إلى 14 مليون دولار.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار، وافقت على طلب وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وتخفيض الكفالة المالية لتخلية سبيله من 20 مليون إلى 14 مليون دولار أمريكي، وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة سنة كاملة بدءاً من تاريخ تنفيذ تخلية السبيل".

ولم يفرج حتى الآن عن سلامة بانتظار تسديد قيمة الكفالة المالية.

وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 89 ألف ليرة لبنانية.

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد أوقف سلامة في الثالث من سبتمبر 2024 بعد التحقيق معه. وادعى عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.