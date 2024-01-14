الخارجية: مصر تدعم كل الإجراءات القانونية للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «مصر تدعم كل الجهود والإجراءات القانونية التي تستهدف التحقيق في أية انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة»، مشيرا إلى تعبير مصر عن موقفها بهذا الصدد في أكثر من مناسبة سابقة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى تشديد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة التحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.

وأضاف أن محكمة العدل الدولية بصدد تحديد الاختصاصات المبدئية لدعوى جنوب أفريقيا فيما يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة ومن ثم إصدار قرارات بالتدابير المؤقتة الاحترازية؛ بهدف حماية المواطنين المدنيين في القطاع من وقوع المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية.

ولفت إلى مطالبة الدعوى القضائية بوقف العدائيات وعدم السماح للوحدات الإسرائيلية بالعمليات العسكرية، إلى جانب إثبات وقائع الإبادة الجماعية على الأرض؛ بهدف حماية الأدلة عبر إرسال بعثة تقصي حقائق إلى القطاع.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تشهد عرض المحكمة على الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية؛ إمكانية التدخل للإدلاء بدفوعها حيال القضية حسب رغبة كل دولة، مشيرا إلى متابعة مصر الخطوات القانونية المستقبلية باهتمام لإقرار الخطوة القادمة في المرحلة المناسبة.