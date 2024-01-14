الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين ومخيمها

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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأفادت الوكالة بأن "عددا من الآليات العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة".

وأضافت الوكالة: "قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة عند دوار السينما، وحي الخروبة، وداور البطيخة، وأطراف المخيم، وداهمت محيط مستشفى جنين الحكومي، وأوقفت مركبة إسعاف وفتشتها، وكذلك محيط مستشفى الأمل".

وتابعت: "أن جرافة عسكرية من نوع (D9) تقوم بتجريف شارع حيفا غرب المدينة، مع تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال".

ولم ترد بعد أي معلومات عن وقائع المداهمة أو سقوط ضحايا بين الفلسطي