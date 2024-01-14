لماذا غضبت الصين من تهنئة زعماء العالم بفوز رئيس تايوان في الانتخابات؟

تسبب فوز في الانتخابات الرئاسية في تايوان، بغضب الصين من زعماء العالم، الذين هنأوا الرئيس الجديد الداعم لاستقلال تايوان عن الصين.

وهنأ زعماء العالم، لاي تشينج تي، على فوزه في الانتخابات الرئاسية في تايوان، وأشادوا بمعدل المشاركة المرتفع والعملية الديمقراطية، الأمر الذي أثار غضب بكين، التي كانت تأمل في الإطاحة بالحزب الحاكم في تايوان.

وفاز لاي بولاية ثالثة غير مسبوقة بالسلطة عن الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد لاستقلال تايوان، بأكثر من 40% من الأصوات.

ووعد لاي، بمواصلة جهوده في السياسة الخارجية في مقاومة خطط الصين لضم تايوان.

وهنأ متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الشعب التايواني "لإظهاره مرة أخرى قوة نظامه الديمقراطي القوي والعملية الانتخابية".

وفي حديثه للصحفيين بعد وقت قصير من ظهور النتيجة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يعتزم إرسال وفد غير رسمي إلى تايوان الأسبوع المقبل، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان.

ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، إن بيان وزارة الخارجية الأمريكية "ينتهك بشكل خطير الوعود الأمريكية بأنها لن تحافظ إلا على العلاقات الثقافية والاقتصادية وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع تايوان".

وقالت الوزارة الصينية إنها قدمت "احتجاجا رسميا" إلى الولايات المتحدة بشأن هذه التعليقات.

كما قدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكندا، تهنئتها للحزب الديمقراطي التقدمي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن النتيجة كانت "شهادة على الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان".

لكن السفارة الصينية في المملكة المتحدة قالت إنها "تعارض بشدة الممارسات الخاطئة للجانب البريطاني"، وحثت حكومة المملكة المتحدة على "وقف أي كلمات أو أفعال تتدخل في شؤون الصين الداخلية".

كما انتقدت سفارة بكين في طوكيو بيان التهنئة الذي أصدره وزير الخارجية الياباني، يوكو كاميكاوا، والذي وصف تايوان بأنها "شريك بالغ الأهمية وصديق مهم"، ووصفته بأنه "تدخل خطير في شئون الصين الداخلية".

وقالت بكين إنها قدمت "احتجاجا رسميا" لطوكيو بشأن البيان الذي كرر إلى حد كبير تصريحات اليابان السابقة.

وقال كاميكاوا، إن اليابان "تتقاسم القيم الأساسية وتتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة وتبادلات شعبية (مع تايوان)".

وكان رد الفعل الغاضب من جانب الصين على انتصار لاي متوقعًا على نطاق واسع، إذ ينظر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إلى تايوان كجزء من أراضيه.

وقد أوضح شي جين بينج، رئيس الصين، أن "إعادة توحيد" الصين وتايوان يشكل أولوية، ولم يستبعد استخدام القوة لتحقيق هذا الهدف.

لذلك فإن الصين، تناصب الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان العداء، وتعتبره انفصالياً، وأطلقت جهوداً كبيرة، للتأثير على الناخبين وإجبارهم على الإطاحة بالحزب، لكن من دون جدوى.