واصل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، غيابه عن تدريبات العميد قبل السفر إلى دبي من أجل قضاء فترة إعداد باقي الموسم بعد العودة مرة أخرى لاستئناف منافسات الدوري السعودي.

وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، غاب بنزيما عن التدريبات الأخيرة لاتحاد جدة قبل السفر إلى دبي، وهو ما جعل مارسيلو جاياردو، المدير الفني للعميد يتخذ قرارا صارما تجاه الفرنسي.

أكدت «ماركا» أن جاياردو قرر عدم سفر بنزيما مع الفريق إلى دبي واستبعاده نهائيا حتى تنتهي فترة الإعداد والعودة مرة أخرى إلى السعودية.

أشارت «ماركا» إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يغيب عنها بنزيما عن التدريبات، بل هذه هي المرة الثالثة.

وسجل بنزيما مع اتحاد جدة 12 هدفا وصنع 5 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها في جميع البطولات في الموسم الجاري.

وكان كريم بنزيما صاحب الـ 36 عاما قد انتقل لاتحاد جدة السعودي قادما ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.