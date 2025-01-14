أنتوني بلينكن: سنسلم خطتنا لأوضاع غزة في اليوم التالي للحرب إلى إدارة ترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستسلم خطتها لأوضاع غزة في اليوم التالي للحرب إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للمضي قدما فيها.

وأضاف في كلمة خلال مشاركته في نقاشات يعقدها المجلس الأطلسي بالكونجرس، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يتم العمل عليه حاليًّا يجب ألا يؤثر على أمن إسرائيل أو مكانتها.

وتحدث بلينكن، عن أنهم عليهم ضمان عدم قدرة حركة حماس على حكم قطاع غزة، وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع

وأشار إلى أن إسرائيل توسع المستوطنات في الضفة الغربية بوتيرة سريعة، موضحًا أنه يجب على الإسرائيليين التخلي عن الأسطورة القائلة إنهم قادرون على تنفيذ الضم بحكم الأمر الواقع.

ونوه وزير الخارجية الأمريكي، بأنه لا يمكن لأحد أن يجبر إسرائيل على قبول دولة فلسطينية تحكمها حماس أو أي منظمة أخرى وصفها بالمتطرفة.

وتسود حالة من الترقب لقرب التوصل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.