كوريا الجنوبية تفتتح أكبر معارضها الدفاعية وتستعرض أسلحة تعمل دون طاقم بشري وتستخدم الذكاء الاصطناعي

تفتتح كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من أكبر معرض تجاري للفضاء والدفاع بالبلاد، والذي يقام كل سنتين، ويضم أنظمة أسلحة "بدون طاقم بشري" تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، في سعيها لتصبح رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم.

وعقب إقامة المرحلة الثانية، التي استمرت 3 أيام، الأسبوع الماضي في قاعدة سول الجوية بمدينة سيونجنام، جنوب العاصمة، من المقرر أن يفتح الجزء المخصص للأعمال التجارية من معرض سول الدولي للفضاء والدفاع لعام 2025 أبوابه لمدة 5 أيام في مركز "كينتكس" بمدينة "جويانج"، شمال غرب سول، اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويهدف أكبر معرض تجاري للفضاء والدفاع في البلاد إلى تعزيز فرص تصدير المنتجات الدفاعية المحلية وتشجيع التبادل التكنولوجي مع الشركات المصنعة العالمية.

ووفقا للجهات المنظمة، تشارك 600 شركة دفاعية من 35 دولة في المعرض هذا العام، مقارنة بـ 550 شركة من 34 دولة قبل عامين.

وانعكاسا للطلب المتزايد على منتجات الأسلحة الكورية الجنوبية، تم توسيع مساحة المعرض الداخلي في "كينتكس" بنسبة 58% هذا العام، مقارنة بالنسخة الماضية في 2023، وسيضم حوالي 2900 جناح.

وتم إنشاء منطقة عرض لأول مرة لعرض التقنيات المتقدمة، حيث تم عرض نسخة طبق الأصل من مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، وأحدث تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ونموذج حقيقي لمركبة متطورة للنقل الجوي.

وأوضحت "يونهاب" أن شركات الدفاع الكورية الجنوبية سوف تقدم عروضا تضم حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي وأنظمة أسلحة متطورة أخرى للحروب المستقبلية.

وعلى هامش المعرض، سيعقد وزير الدفاع في سول وكبار المسئولين العسكريين اجتماعات ثنائية مع نظرائهم من الدول الأخرى لمناقشة سبل توسيع التعاون العسكري والتعاون في صناعة الأسلحة.