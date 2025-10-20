وزير الدفاع الإسرائيلي: على كل عنصر من حماس خلف الخط الأصفر الانسحاب فورا

مع إعلان جيش الاحتلال إطلاق النار على مسلحين اجتازوا الخط الأصفر في قطاع غزة، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراته لحركة حماس.

وقال كاتس في تصريحات اليوم الاثنين، إن "على كل عنصر من حماس خلف الخط الأصفر الانسحاب فورًا"، موضحًا أن أن قادة حماس سيتحملون المسؤولية عن كل حادث، بحسب شبكة العربية.

وكان الوزير الإسرائيلي توعد أمس الأحد أيضًا الحركة بتدفيعها ثمناً باهظاً. وقال في بيان إثر عشرات الغارات التي ضربت القطاع الفلسطيني، لاسيما مدينة رفح: "حماس ستتعلم بالطريقة الصعبة أننا مصممون على حماية جنودنا".

في حين نفت حماس حينها أي علاقة لها بالاشتباكات التي وقعت في رفح جنوبي القطاع، وفقاً لما أكدته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.