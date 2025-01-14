 فتح: صفقة وقف إطلاق النار قد تدخِل غزة ضمن مشروع إسرائيل التوسعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح: صفقة وقف إطلاق النار قد تدخِل غزة ضمن مشروع إسرائيل التوسعي


نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 9:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 9:21 م

قال المتحدث باسم حركة فتح إياد أبو زنيط، إن الصفقة التي يتم بحثها حاليًا تحت ضغط أمريكي واجهت معارضة طويلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة عام وأربعة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الصفقة تربط إعادة إعمار قطاع غزة بعودة النازحين، مشيرًا إلى أن الحديث الحالي يتركز حول إعادة بعض النازحين داخل القطاع، دون وجود ملامح واضحة لهذه العودة.

وأشار إلى وجود بنود في الصفقة قد تتضمن إنشاء مناطق عازلة في شمال القطاع، ما يعني إدخال غزة في إطار توسع إسرائيل.

ولفت إلى أن إسرائيل، التي لا تملك حدودًا محددة دستوريًا، تسعى دائمًا للتوسع، مشددًا على أن التركيز الإسرائيلي الأكبر يبقى على الضفة الغربية، باعتبارها تمثل بعدًا استراتيجيًا وأيديولوجيًا لإسرائيل.

وأوضح أن الحرب الحالية قد تُعاد تدويرها لتشمل الضفة الغربية، حيث شهدت السنوات الأخيرة معدلات غير مسبوقة من الاستيطان، مبيّنًا أن العامين 2023 و2024 شهدا إنشاء أكثر من 100 بؤرة استيطانية جديدة، ما يعكس استراتيجية التوسع الإسرائيلي المستمرة في المنطقة.

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