 رئيس وزراء فرنسا الجديد يدلي ببيان الحكومة اليوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2025 10:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء فرنسا الجديد يدلي ببيان الحكومة اليوم

باريس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 10:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 10:04 ص

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسو بايرو الادلاء ببيان حكومته اليوم الثلاثاء، بعد شهر من تعيينه.

ومن المتوقع أن يدلي بايرو بالبيان أمام الجمعية الوطنية الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش). ولم يتم الإعلان عن القضايا الأساسية في بيانه مقدما.

وبالنسبة لبايرو، فإن هذا البيان الأول لحكومته يتعلق بالبقاء السياسي لمجلس وزرائه. ويشار إلى أن حكومته يمين الوسط لا تحظى بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وكان حزب فرنسا الآبية اليساري قد أعلن بالفعل أنه يعتزم الدعوة لإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة بعد البيان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك