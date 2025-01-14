 وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية يبحثان إجراءات نقل تبعية مسجد مصر للوزارة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية يبحثان إجراءات نقل تبعية مسجد مصر للوزارة

فهد أبو الفضل
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 7:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 7:08 م

بحث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والعميد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية؛ واللواء الدكتور المهندس أحمد سامي فرج، مدير عام الشركة، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، الخطوات الإجرائية لنقل تبعية مسجد مصر إلى وزارة الأوقاف علميًّا ودعويًّا، تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود شركة العاصمة الإدارية في تنفيذ مشروعات الإعمار الكبرى، منوهًا بحسن التنظيم والدقة في الأداء؛ ما يؤكد رؤية متكاملة لبناء مستقبل يليق بمكانة مصر، مؤكدا أهمية هذه المشروعات في تعزيز صورة مصر الحضارية وإرساء بنية تحتية متطورة تخدم الأجيال القادمة.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية، وخاصة في ما يتعلق بالمرافق الدينية والثقافية، التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع. وأبدى الجانبان تطلعًا لتوسيع نطاق الشراكات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

واختتم وزير الأوقاف اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية وفريق العمل، مثنيًا على الجهود المبذولة في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، التي تؤكد طموح الدولة المصرية لبناء عاصمة عالمية حديثة.

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