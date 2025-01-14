محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الصف الخامس بالمعهد الفني التمريض

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير امتحانات الصف الخامس للمعهد الفني للتمريض، والتي بدأت منذ 11 يناير الجاري وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، موجها باستمرار توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة، مع ضرورة رفع تقارير بأي معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات أولا بأول.

يأتي ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد فؤاد عبدالفتاح مدير فرع للتأمين الصحي في بني سويف، وأشار إلى تفقد سير الامتحانات، حيث أدت طالبات الصف الخامس دبلوم المعهد الفني للتمريض الامتحان في مادة "تمريض الأطفال" و"تمريض النساء والتوليد" يوم الثلاثاء، من إجمالي 6 مواد مقررة على الصف الخامس للمعهد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

وخلال تفقده لسير الامتحانات، تفقد مدير التأمين لجنتي امتحانات بإجمالي 29 طالبة، واطمأن على توافر كل المتطلبات اللازمة لتوفير جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز، مستفسراً من الطالبات عما إذا كانت هناك أي عوائق أو مشكلات تواجه سير الامتحانات.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بحضور الدكتورة نرمين محمد نجيب مدير المستشفى، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، وفاطمة محمود مدير المعهد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كل وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، وتوفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان حيال أي مواقف أو حالات طارئة داخل اللجان التي تم تزويدها وتجهيزها بكل احتياجاتها.