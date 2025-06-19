جيروم باول: سياسة الفيدرالي لن تتغير حتى بعد رحيلي

أكد جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن سياسة الفيدرالي لن تتغير حتى بعد انتهاء ولايته بنهاية هذا العام.

وتابع باول، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تثبيت الفيدرالي سعر الفائدة، أن الفيدرالي لديه إطار عمل يعود إلى عام 2012، ويتم تحديثه كل خمس سنوات، وهو ما يستند إليه الفيدرالي في جميع قراراته، ولا يتأثر بمن يتولى رئاسته أو بما يحدث في الاقتصاد.

وأضاف باول: "لذلك لا أتوقع أن يتخذ الرئيس الجديد للفيدرالي قرارات تتعارض مع سياساتنا الحالية".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية جيروم باول في نهاية هذا العام، وسط توقعات برحيله، وذلك في ظل انتقادات الرئيس دونالد ترامب لعدم خفضه أسعار الفائدة، رغم تراجع مستويات التضخم.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي اليوم تثبيت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4.25% و4.5%، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.