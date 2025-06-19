ترامب: سقوط النظام الحالي في طهران قد يحدث

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن سقوط النظام الحالي في إيران قد يحدث.

وذكر ترامب، أمام وسائل إعلام، أن إسرائيل "تبلي بلاء حسنا"، مضيفا "لم أتخذ بعد قرارا نهائيا" بشأن ضرب إيران، مشيرا إلى أن "التوصل إلى اتفاق أصبح أبعد".

وتابع: "سقوط النظام الحالي في إيران قد يحصل"، مؤكدا أنه لم يغلق الباب أمام عقد اجتماع مع إيران "ومن الممكن التوصل إلى اتفاق".

وأردف قائلا: "المؤيدون لي لا يريدون رؤية إيران تمتلك سلاحا نوويا".

هذا وقال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، لأعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إن البنتاجون قدّم خيارات محتملة للرئيس ترامب، بشأن الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأوضح هيجسيث، في استجواب أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أنه يتم توفير أقصى حماية للقوات للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن ترامب يبحث ما إذا كان "سيزود إسرائيل بقنبلة "اختراق المخابئ" لضرب قلب برنامج إيران النووي، الأمر الذي يتطلب طيارين أمريكيين يقودون قاذفة الشبح بي-2".



