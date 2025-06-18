نتنياهو: نعاني من خسائر فادحة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعاني من خسائر فادحة في ظل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وأوضح نتنياهو في كلمة متلفزة له: "نعاني من خسائر فادحة لكن الجبهة الداخلية قوية وإسرائيل أقوى من أي وقت مضى"، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن إسرائيل "تتقدم خطوة بخطوة نحو إزالة التهديد النووي وتهديد الصواريخ الباليستية".

وعبر نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "أود أن أشكر الرئيس ترامب، الصديق العظيم لإسرائيل".

وتابع: "أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل".