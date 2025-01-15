رئيس مجلس النواب الأمريكي يأمر برفع الأعلام على الكابيتول بمناسبة تنصيب ترامب

أمر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الثلاثاء، برفع الأعلام في مبنى الكابيتول الأمريكي إلى ارتفاعها الكامل في يوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ليعلق بذلك أمرا بتنكيس الأعلام لمدة 30 يوما بعد وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

ويعني قرار رئيس المجلس وهو جمهوري أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يؤدي اليمين الدستورية لولايته الثانية تحت العلم الذي تم تنكيسه، وهو احتمال كان قد اشتكى منه في السابق.

ويأتي هذا القرار بعد الإجراءات التي اتخذها في الأيام الأخيرة بعض الحكام الجمهوريين الذين أعلنوا أنه سيتم رفع الأعلام في ولاياتهم في يوم تنصيب ترامب لولاية الثانية.

وقد أعرب الرئيس القادم ترامب عن استيائه من استمرار تنكيس الأعلام عندما يؤدي اليمين، ومن الممكن أن يأمر بإلغاء قرار بايدن بشكل عام بمجرد أن يتم تنصيبه كرئيس في 20 يناير.