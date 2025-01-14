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أعلنت جماعة الحوثيين، صباح اليوم الثلاثاء، قصفها بنجاح مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، وفشل المنظومات الاعتراضية بالتصدي له، في ثالث عملية خلال 12 ساعة.

وقال متحدث الجماعة يحيى سريع: "نفذنا عملية عسكرية استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2"، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأضاف في بيان أن الصاروخ الباليستي وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له.

وأوضح المتحدث العسكري أن عملية استهداف يافا المحتلة هي الثالثة خلال 12 ساعة.

وأكد "نجدد وقوفنا مع فلسطين مهما كانت التداعيات وسنصعد من عملياتنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأصيب 11 إسرائيليا جراء تدافع مئات الآلاف نحو الملاجئ لدى إطلاق صاروخ من اليمن ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراضه.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في بيان، بأن صفارات الإنذار دوت خلال الساعات الماضية وسط إسرائيل ومنطقة الساحل الجنوبي عقب إطلاق صاروخ من اليمن.