ستيف ويتكوف يعلن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن ويتكوف قوله اليوم الأربعاء: «الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة».

وأضاف أن المرحلة الثانية ترسخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة وتبدأ عملية نزع السلاح الكامل وإعادة الإعمار.

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من حركة حماس الوفاء الكامل بالتزاماتها، وتابع: «أمريكا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة».

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة شهدت تقديم مساعدات إنسانية تاريخية والحفاظ على وقف إطلاق النار، وصرح: «نعرب عن امتناننا العميق لقطر ومصر وتركيا على الجهود التي بذلوها ومكنت من تحقيق كل هذا التقدم في غزة».