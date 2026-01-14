روسيا: أمريكا تثير الفوضى في العالم بهجومها على فنزويلا وتهديداتها لإيران

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل حاليا على تفتيت النظام الدولي الذي كانت واشنطن هي من ساعدت على إنشائه، وذلك من خلال تنفيذ ما قال إنها عملية غير قانونية للإطاحة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وتهديد إيران بالهجوم.

وأضاف لافروف عن العملية الأمريكية للقبض على مادورو: "نتحدث عن انتهاك صارخ للقانون الدولي... روسيا لا تزال ملتزمة باتفاقياتها مع حليفتها فنزويلا"، وفقاً لوكالة رويترز.

وتابع: "بشكل عام، تشير هذه الإجراءات وغيرها في الساحة الدولية إلى موقف زملائنا الأمريكيين المتمثل في كسر النظام بأكمله الذي تم إنشاؤه لسنوات عديدة بمشاركتهم".

وقال لافروف، الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ 2004، إن النظام الدولي برمته إلى جانب العولمة "تم التخلي عنه" وهو الآن في حالة تفكك.

وردا على سؤال حول التهديدات الأمريكية ضد إيران، قال لافروف إن موسكو بحاجة إلى مواصلة العمل مع طهران لتنفيذ اتفاقاتهما الثنائية، وإنه لا يمكن لأي دولة أخرى تغيير طبيعة العلاقات بين روسيا وإيران.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة، بتخليها عن المبادئ التي روجت لها لفترة طويلة، تضر بصورتها.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيرته الناميبية في موسكو: "يبدو زملاؤنا الأمريكيون غير جديرين بالثقة عندما يتصرفون بهذه الطريقة".

كان لافروف قد عبر عن "تضامنه الكامل مع الشعب الفنزويلي في مواجهة العدوان المسلح" ردا على العملية الأمريكية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو.