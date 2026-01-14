الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية إلى دير حافر بريف حلب الشرقي

أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية من محافظة اللاذقية باتجاه جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الأربعاء.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور دير حافر في ريف حلب الشرقي، على الجبهة المقابلة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ( قسد).

وأشار إلى أنه جرى استقدام التعزيزات من منطقتي اللاذقية وجبلة، بالتزامن مع تحصين المواقع العسكرية ورفع وتيرة التصعيد الميداني، في إطار استعدادات يُعتقد أنها تمهيد لبدء عملية عسكرية مرتقبة في المنطقة.

ولفت إلى أن "القوات التابعة للحكومة استهدفت بلدة دير حافر شرق حلب بالقذائف المدفعية، تزامنًا مع ضربات على المحور نفذتها طائرات مسيّرة ، موضحا أن القوات الحكومية استهدفت محيط سدّ تشرين بطائرتين مسيّرتين، دون ورود أي معلومات عن إصابات أو خسائر بشرية.

وكشف المرصد، في بيان اليوم، عن أن ذلك يأتي وسط حالة من الخوف والهلع تسود بين الأهالي جراء تصاعد وتيرة القصف واستخدام الطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل تصعيد متواصل منذ يومين على الجبهات والمحاور في ريف حلب الشرقي.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أمس الثلاثاء، اعتبار دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي منطقة عسكرية مغلقة.

وشهدت حلب مؤخرا اشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية أسفرت عن 24 حالة وفاة وإصابة 105 أشخاص. وقد توقفت بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجلاء آمن للقتلى والجرحى والمدنيين العالقين والمقاتلين من الحيين إلى شمالي وشرقي سوريا.

