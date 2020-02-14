الرئيس الألماني يؤيد زيادة نفقات الدفاع بحلف شمال الأطلسي

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تأييده لزيادة النفقات الدفاعية من جانب ألمانيا لتقوية الإسهام الأوروبي في دعم حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واعترف شتاينماير في كلمته الافتتاحية لمؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة بتأييده لهدف الحلف في أن تدفع كل دولة عضو 2 % من إجمالي الناتج القومي للأغراض العسكرية.

في الوقت ذاته حذر شتاينماير من التركيز على النبرة العسكرية القوية في السياسة الخارجية، حيث قال: "الأداة العسكرية هي أمر لا يستغنى عنه بالنسبة لأمننا، ولكنها ليست الأداة الأولى ولا هي الأنجح، إذا كان السائد هو الاستعداد للتعامل بالوسائل الدبلوماسية والسياسية".

كان حلف شمال الأطلسي قرر في ويلز عام 2014 الاقتراب من تحقيق إنفاق نسبة 2% من إجمالي الدخل القومي للأغراض الدفاعية خلال الأعوام العشرة المقبلة.

قدمت ألمانيا في عام 2019 ما يبلغ 38ر1% وتعتزم الوصول إلى 5ر1 % بحلول 2024.