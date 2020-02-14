اشترى الملياردير الأمريكى، جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة أمازون، منزلا فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقابل 165 مليون دولار، ليحطم بذلك الرقم القياسى، ويصبح المنزل الأغلى فى تاريخ مدينة لوس أنجلوس، التى يقطن بها العديد من المشاهير.

ووفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد اشترى مؤسس أمازون المنزل من قطب الإعلام الأمريكى، ديفيد جيفين، محطما السعر القياسى لأغلى عقار فى الولاية الأمريكية، الذى اشتراه رجل الأعمال الأسترالى ــ البريطانى لاكلان موردوك، فى العام الماضى، بسعر 150 مليون دولار، والذى يقع فى مدينة بيل إير، واستخدم فى تصوير المسلسل الكوميدى الأمريكى الشهير «ذا بيفرلى هيلبيليز»، الذى عرض فى الفترة من 1962 إلى 1971.

والمنزل الجديد للملياردير الأمريكى، صممته شركة «وارنر إيستايت» فى ثلاثينات القرن الماضى، ليكون مقر إقامة المنتج والمخرج الأمريكى جاك وارنر، مؤسس شركة الانتاج والتوزيع السينمائى والتلفزيونى الشهيرة «وارنر برذرز»، قبل أن يشتريه ديفيد جيفين، عام 1990، مقابل 47.5 مليون دولار، مسجلا رقما قياسيا حينها.

ويضم المنزل، الذى يقع فى منطقة بيفرلى هيلز، على مساحة تتخطى الـ9 أفدنة، العديد من المرافق الترفيهية، بما فيها ملعب جولف، وكرة مضرب، وملعب تنس، وملعب لسباق السيارات، وحدائق، ومسابح مختلفة، ومنازل للضيوف، إلى جانب القصر الرئيسى الضخم، الذى سيقيم فيه بيزوس مع صديقته الحالية، لورين سانشيز، وفق ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأثارت أخبار مؤسس أمازون، الذى يعد أغنى أغنياء العالم، بثروته التى تقدر بأكثر من 131 مليار دولار، وشرائه منزله الجديد ضجة كبيرة فى المجتمع الأمريكى والدولى، بسبب «الإنفاق المبالغ فيه» لبيزوس فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد شرائه عددا من الشقق السكنية فى مدينة نيويورك مطلع العام الجارى، بمبلغ وصل إلى 90 مليون دولار أمريكى.