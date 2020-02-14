يتبادل الأحبة الهدايا في عيد الحب وهذا يدخل السعادة إلى قلوبهم ويشعرهم بمدى الحب الصادق بينهم، ولكن في بعض الأحيان يفاجئ شخص بأن الطرف الثاني يرفض هديته سواء لأنها ليست المفضلة لديه أو رخصية الثمن أو لرغبته في إنهاء العلاقة، ولكن أي كان سبب الرفض ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة؟

تقول سوزان وينتر، خبيرة المواعدة الأمريكية، إن إيذاء المشاعر أمرًا مؤلمًا ولكن البعض لا يعلم ذلك ولا يدرك تأثير ذلك على العلاقة العاطفية في المستقبل.

وأضافت أن عيد الحب يغلب عليه تبادل الهدايا، وحينما يتم رفضها يكون ذلك بمثابة مفاجأة صاعقة للطرف الأول تجعله يفكر ويشعر في عدة أشياء، منها سؤال نفسه عما إذا كان في علاقة الحب الصحيحة أم أخطأ في الاختيار أو يشعر بالعجز لأنه لم يشتري الهدية التي ترضى الطرف الثاني أو يتملكه شعور الإنكسار لأن الطرف الثاني لم يعد يحبه كالسابق- وفقًا لموقع "Elitedaily".

وأوضحت أن من يرفض الهدية عليه أن يفكر في الطرف الأول الذي يمكن أن لا يكون قادرًا ماديًا على شراء أفضل مما قدم وأن الرفض سيؤذي مشاعره حتى لو كان الحب من طرف واحد، لأن حدوث هذا الموقف في عيد الحب يمكن أن يؤثر على الحالة النفسية للشخص ولذلك يحتاج إلى حكمة في التعامل فيما بعد ولكن يجب تقبل الهدية.

وأكدت أن الشخص الذي يتم رفض هديته عليه أن يتعامل بشكل طبيعي في الموقف ويضعها جانبه دون أن يصر على أن يقبلها الطرف الآخر، ولكن بعد انتهاء عيد الحب يجب معرفة حقيقة مشاعر الطرف الذي رفض الهدية للوصول إلى قرار صحيح سواء بالاستمرار في العلاقة العاطفية أو الانفصال.

أما خبيرة العلاقات أنيتا تشليبالا، فقالت إن رفض الهدية يكون شيئًا متوقعًا في أغلب الأمور وغير مفاجئًا، لأنه يمكن أن يحدث لأن الهدية ليست قيمة وفي هذه الحالة سيعلم الشخص أن هديته سترفض لأن الطرف الثاني يهتم بالمظاهر ولا يقبل إلا بالهدايا مرتفعة السعر، وفي حالة ما إذا كان الحب من طرف واحد فإن صاحب الهدية سيضع احتمالًا للرفض أيضًا لأنه ليست هناك مشاعر متبادلة منذ البداية- حسبما ذكر موقع " innerself".

وأضافت أن الشخص عليه أن يقيم كل شئ في العلاقة قبل تقديم الهدية حتى لا يشعر بالإحراج إذا حدث رفض، وفي حالة حدوث الرفض يجب التفكير مجددًا في مسار العلاقة ومدى قوتها لتستمر.