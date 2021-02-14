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نائب رئيس الوزراء الروسي: أسواق النفط تشهد الآن توازنا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 7:56 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 7:56 م

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأحد، إن أسواق النفط العالمية تشهد توازنا عقب انهيار الطلب جراء فيروس كورونا العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نوفاك قوله للتليفزيون الروسي الحكومي "إننا "شهدنا في الأشهر القليلة الماضية تذبذبا

طفيفا ، ما يعني أن السوق متوازنة، والأسعار التي نراها اليوم تتفق بالتأكيد مع وضع السوق".

وقال نوفاك، الذي كان وزيرا للطاقة إلى أن قام الرئيس فلاديمير بوتين بترقيته في تشرين ثان/ نوفمبر، إن من المرجح أن يتراوح سعر خام النفط في المتوسط بين 45 و60 دولارا للبرميل هذا العام.

وقفز سعر خام برنت بنسبة 21 بالمئة هذا العام إلى 43ر61 دولار للبرميل، حيث يتعافى استخدام الطاقة في الولايات المتحدة والصين ودول تجري حملات تطعيم لسكانها.

كما تنتعش الأسعار جراء تخفيضات كبيرة في الامدادات من دول تحالف أوبك بلس، بما في ذلك روسيا.

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