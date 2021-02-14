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وجهت اللجنة التنفيذية للحزب الجمهوري في ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الأحد، اللوم إلى السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي على خلفية تصويته لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتحريض على العصيان.

وقالت اللجنة في بيان: "ندين بأشد العبارات الممكنة تصويت السيناتور كاسيدي لإدانة الرئيس السابق ترامب"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف البيان: "لحسن الحظ ، سادت أفكار أوضح وتمت تبرئة الرئيس ترامب".

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب من تهمة التحريض على الأحداث التي شهدها مبنى الكونجرس في 6 يناير.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 57 مقابل 43 لصالح البراءة، وهو ما يقل بعشرة أصوات عن العدد المطلوب للإدانة وهو 67 صوتا، أي أغلبية الثلثين.

وشكر ترامب محامييه بعد تبرئته وانتقد النواب الديمقراطيين.

ووصف ترامب في بيان أن هذه مرحلة أخرى من أعظم مطاردة من الخصوم السياسيين في تاريخ البلاد.

وأضاف ترامب: "حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى قد بدأت للتو".

من جهته، أدان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر زملائه الجمهوريين لفشلهم في التصويت لصالح إدانة ترامب.