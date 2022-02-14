ضبط 44 طن ملح و4300 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، وضبط الأسواق مع تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية؛ للتأكد من مطابقة السلع المعروضة، من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة المواطنين.

وشنت إدارة الرقابة والمتابعة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والتموين ومراقبة الأغذية بالنوبارية بحملات مرورية أسفرت عن ضبط ٨٨٠ شيكارة ملح طعام خشن بإجمالي كمية ٤٤ طنا غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد معامل الألبان، و٧ براميل شراب صناعي سكري غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي كمية ٨٧٥ كيلو بأحد مصانع المشروبات الصناعية، و٢ طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر، و٤٣٠٠ عبوة مستلزمات طبية ما بين سرنجات وأجهزة محلول وكانيولا وكمامات طبية مجهولة المصدر بأحد المخازن.

وتمكنت الحملة من تحرير ٥ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط كمية من اللحوم، و٥٩ محضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية ببعض مصانع الأغذية، و٤ محاضر جنح لبعض المحلات تدار بدون ترخيص ولعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى المرور على ٢١ محلا تجاريا بدمنهور.