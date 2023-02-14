نجحت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ شقيقين في ولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد في اليوم التاسع بعد وقوع الزلزال المدمر، في حين يستمر نقل الجرحى من المناطق المنكوبة إلى باقي مدن تركيا من أجل العلاج.

وذكرت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أن فرق الإنقاذ في كهرمان مرعش، نجحت في إخراج شخصين على قيد الحياة، هما شاب يبلغ من العمر 18 عامًا وشقيقه 20 عامًا.

وفي ولاية أديامان، جرى انتشال ناج من تحت الركام بعد نحو 200 ساعة من وقوع الزلزال. وفي ولاية هاتاي، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، بعد أن قضى 182 ساعة تحت الأنقاض.

كما انتشلت فرق الإنقاذ في مدينة غازي عنتاب المنكوبة امرأة، بعد 170 ساعة من وقوع الزلزال.

https://twitter.com/aa_arabic/status/1625513947213475840