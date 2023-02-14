رئيس الوزراء الإماراتي يبحث مع رئيس الباراجواي سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس الإثنين، مع رئيس الباراجواي ماريو عبدو بينيتيز سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أودته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - روابط الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الباراجواي وسبل دفعها قدما خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

وتطرق الجانبان إلى أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها القمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة مع انعقادها تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" للتوصل إلى تصورات يمكن معها الإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات وتحسين حياة الناس وتوسيع فرصهم في التنمية.



