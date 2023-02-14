الخارجية العراقية: ارتفاع حصيلة الضحايا العراقيين جراء زلزال تركيا إلى 11 شخصا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية ارتفاع حصيلة الضحايا العراقيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي الى 11 عراقيا.

وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الإثنين، إن السفارة العراقية لدى أنقرة، والقنصلية في غازي عنتاب، تتابعان باهتمام من السلطات المعنية في تركيا ما يستجد من معلومات، وخصصتا أرقام طوارئ لتلقي أي بلاغات بشأن الضحايا والمفقودين.

وأكد على العمل بأولوية قصوى في توفير الدعم اللازم للجالية العراقية في مناطق الزلزال، وإرسال المئات من المواد الغذائية وغيرها الأمتعة الأخرى، وتوزيعها على العائلات العراقية المتضررة من جراء الزلزال.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية، أبناء الجالية العراقية في سوريا وتركيا، بالإبلاغ عن أي معلومات تفيد بوقوع ضحايا ومفقودين عراقيين وعبر الأرقام المخصصة لذلك.

وكان القائم بأعمال السفارة العراقية في تركيا خليل إبراهيم أعلن في وقت سابق وفاة 9 أشخاص عراقيين جراء الزلزال المدمر.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا قبل نحو أسبوع 34 ألفا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.