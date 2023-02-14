 علوي الحسيني ينضم لفريق عمل مسلسل حمدالله على السلامة - بوابة الشروق
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علوي الحسيني ينضم لفريق عمل مسلسل حمدالله على السلامة


نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 7:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 7:50 م

تعاقد الفنان علوي الحسيني على المشاركة في بطولة مسلسل "حمدالله على السلامة"، ويخوض من خلال هذا العمل سباق رمضان المقبل بشخصية جديدة ومختلفة عليه تماما.

ويقدم "الحسيني"، دور حارس عقار بطلة العمل يسرا خلال أحداث المسلسل، وتجمعهم العديد من المشاهد والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "حمد الله على السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

وكان الفنان علوي الحسيني انتهي مؤخرا من تصوير أحداث دوره في فيلم "الكوماندا"، كما أن آخر مشاركة سينمائية له في فيلم "عروستي" مع الفنان أحمد حاتم، وجميلة عوض.

كما أن له العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أبرزها "مملكة إبليس"، و"ملوك الجدعنة" و"كل ما نفترق".

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