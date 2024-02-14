موسيماني يوجه رسالة إلى الخطيب

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أبها السعودي، رسالة شكر إلى مسؤولو النادي الأهلي على منحه الفرصة لتدريب الفريق الأحمر.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية: «اعتدت على القيام بأشياء ليست معتادة من المدربين الأفارقة، عندما أراد الأهلي الفوز بلقب دوري الأبطال اختاروا مدربا إفريقيا وشكرًا لهم على ذلك، لأنني واثق في قدرتي على تغيير الأمور».

وأضاف: «الأمر لا يقاس بمن أين جئت لكن بإنجاز، لعبت ضد الهلال في أكبر فريق بالسعودية مع الأهلي وفزنا برباعية وتؤكد جاهزيتي للمنافسة في دوري روشن، ولعبنا ضد بايرن ميونخ وبالميراس وهذه ليست مباريات ودية».

وتابع موسيماني: «فزت بمباريات في كأس العالم للأندية ضد مدربين من أوروبا وأمريكا الجنوبية وحققت برونزيتين مع الأهلي، المهم أن يحترمك الفريق واللاعبون بصرف النظر عن جنسيتك».

وأتم: «أريد توجيه الشكر للنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب على منحه الفرصة لتدريب نادي القرن في إفريقيا، ليذيع صيتي في الوطن العربي».