أردوغان: نريد الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر إلى المسار اللائق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «أنقرة تتقاسم مع مصر تاريخًا مشتركًا ممتد لما يزيد عن 1000 سنة»، مضيفًا: «نريد الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر إلى المسار اللائق».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء: «الإرادة موجودة لدى الجانب المصري، وقد رفعنا مستوى التعاون إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى».



وأشار إلى أنه ينتظر زيارة الرئيس السيسي، إلى أنقرة؛ لعقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، قائلًا إن «الاجتماع بمثابة مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية».



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قصر الاتحادية.



وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، في مقدمة مستقبلي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة أردوغان، بمطار القاهرة لدى وصولهما العاصمة.