تحدث رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن تعاونه في عمل درامي جديد مع المخرج محمد دياب.

وقال خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، مساء الأربعاء، إن تكلفة المسلسل ستبلغ 35 مليون دولار، موضحًا أن دياب ترافقه ورشة فنية خاصة به، وكذلك هو - أي تركي - معه ورشة تضم شبابًا سعوديين وصفهم بأنهم موهوبون.

وأضاف أن جهودًا كبيرة يتم العمل عليها للتجهيز للمسلسل ليكون على أفضل صورة، مشيرًا إلى سفر دياب إلى لوس أنجلوس لإجراء الترتيبات الخاصة ذلك.

وأوضح أن المسلسل يتناول ظهور "زومبي" في منطقة بوليفارد الرياض ويجسد كيفية تعامل الشباب معه، مشيرًا إلى كل حلقة أو حلقتين من المسلسل ستكون من إخراج مخرج مختلف.

ولفت إلى التوصل إلى اتفاق مع خمسة مخرجين حتى الآن، فيما لا تزال هناك مفاوضات مع مخرجين آخرين في هذا الصدد.

ونوه بأن المسلسل سيتحول إلى تجربة خاصة ومستمرة في البوليفارد، ما اعتبره يقود إلى صناعة أبطال سعوديين تكون لديهم الكثير من الخبرات في هذا الإطار.

ووجه آل الشيخ، الشكر لـ"دياب" على ورشة العمل التي أسسها في المملكة للشباب المصري السعودي.