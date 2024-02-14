قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، إن شركة «شلاتين للثروة المعدنية» التابعة لوزارة البترول؛ سلمت البنك المركزي المصري، خلال النصف الثاني من عام 2023؛ نصف طن من شحنات الذهب تتجاوز قيمتها مليار جنيه.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن مصر تمتلك كميات «كبيرة جدا» من الذهب في الصحراء الشرقية متوزعة على أماكن متعددة، مشيرا إلى أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من الذهب تقدر بملايين الأونصات.
وأشار إلى أن أحد المناجم في الصحراء الشرقية لا يقل احتياطية عن 1.5 مليون أونصة من الذهب، مؤكدا أن مصر تستطيع استخراج أكثر من 500 ألف أونصة سنويا من مجموع المناجم، ومن ثم زيادة احتياطيات الذهب بشكل كبير، وتعزيز إيرادات الدولة من العملة الأجنبية.
وأوضح أن سوق الذهب في مصر يشهد تذبذبا في الأسعار، مشيرا إلى تراجع جرام الذهب عيار 21 بواقع 100 جنيه ليصل إلى 3550 جنيها خلال التداولات المسائية، وذلك بالتزامن مع تراجع أونصة الذهب عالميا بأكثر من 72 دولارا لتصل إلى 1992 دولارا.
ودعا إلى ضرورة التعجيل في إلغاء جميع الرسوم على واردات الذهب والمعادن من الخارج، إضافة إلى طرح شهادات ادخارية بعائد 30 %، مؤكدا أن هذه الإجراءات سوف تساهم في تراجع أسعار الذهب إلى مستويات عادلة وتساعد على استقرار السوق.