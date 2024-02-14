قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، إن شركة «شلاتين للثروة المعدنية» التابعة لوزارة البترول؛ ‏سلمت البنك المركزي المصري، خلال النصف الثاني من عام 2023؛ نصف طن من شحنات الذهب تتجاوز قيمتها ‏مليار جنيه. ‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أن مصر ‏تمتلك كميات «كبيرة جدا» من الذهب في الصحراء الشرقية متوزعة على أماكن متعددة، مشيرا إلى أن ‏احتياطيات مصر الاستراتيجية من الذهب تقدر بملايين الأونصات. ‏

وأشار إلى أن أحد المناجم في الصحراء الشرقية لا يقل احتياطية عن 1.5 مليون أونصة من الذهب، مؤكدا أن ‏مصر تستطيع استخراج أكثر من 500 ألف أونصة سنويا من مجموع المناجم، ومن ثم زيادة احتياطيات الذهب ‏بشكل كبير، وتعزيز إيرادات الدولة من العملة الأجنبية. ‏

وأوضح أن سوق الذهب في مصر يشهد تذبذبا في الأسعار، مشيرا إلى تراجع جرام الذهب عيار 21 بواقع 100 ‏جنيه ليصل إلى 3550 جنيها خلال التداولات المسائية، وذلك بالتزامن مع تراجع أونصة الذهب عالميا بأكثر من ‏‏72 دولارا لتصل إلى 1992 دولارا. ‏

ودعا إلى ضرورة التعجيل في إلغاء جميع الرسوم على واردات الذهب والمعادن من الخارج، إضافة إلى طرح ‏شهادات ادخارية بعائد 30 %، مؤكدا أن هذه الإجراءات سوف تساهم في تراجع أسعار الذهب إلى مستويات ‏عادلة وتساعد على استقرار السوق.‏