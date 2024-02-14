وكيل وزارة الصحة بقنا: توجيهات يومية بإجراءات وقائية من الأمراض المتوطنة

أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المحافظة تسير وفق خطة معتمدة في تقديم الخدمات الصحية والطبية والوقائية للمواطنين في كل قرية ومراكز المحافظة، وأن هناك توجيهات يومية من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، باتخاذ إجراءات وقائية فورية يتم تنفيذها على أرض الواقع للوقاية من الأمراض المتوطنة وعلى رأسها الضنك والملاريا وغيرها من الأمراض.

وأضاف بدران، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة حنان عوض، الأول بشأن انتشار حمى الضنك بين المواطنين نتيجة عدم رش البعوض والنموس القارض، الذي انتشر في محافظة قنا، وخاصة بمركزي قوص، دشنا، أن حمي الضنك ظهرت بدأت في قنا 17 يوليو 2023 وتم السيطرة عليها بفضل جهود الصحة والمحافظة، وأن السبب هى ناموسة اسمها الزاعجة المصرية، وأن مرض الضنك موجود في 122 دولة ويعيش على تجمعات المياه العذبة ولم يثبت حالة وفاة واحدة في جمهورية مصر العربية، بسبب حمى الضنك.

ولفت وكيل صحة قنا بأن هناك تفتيشات يومية تنفيذا لتعليمات محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، بالرغم من أن محافظة قنا من المحافظات الطويلة مترامية الأطراف إلا أن استراتيجية المحافظة تحتم علينا التواجد يوميا بالوحدات الصحيه لضمان وصول العلاج إلى المواطنين.

وأكدت النائبة حنان عوض، أن حمى الضنك من أخطر الموضوعات ووزارة الصحة يقع عليها عبء الوقاية، وهناك ركود في الترع والناموس شرس بينقل العدوى والأمراض المواطن بيتعذب ولابد من لجنة تمر على الترع والمصارف لتطهيرها بصفة دورية.