المنوفية: ضبط 221 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال يومي الخميس والجمعة، أسفرت عن تحرير 221 محضرًا تموينيًا، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية بمختلف المراكز والمدن.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت التموينية والأسواق والمخابز، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية، والتصدي لعمليات الغش التجاري، مع إحكام الرقابة على الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضح أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن المخالفات شملت 119 محضرًا للمخابز، تتعلق بنقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، بالإضافة إلى 102 محضر لمخالفات الأسواق، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، والتلاعب بالأسعار.

كما شملت الحملات تحرير 4 محاضر جنح بمركز الباجور، من بينها محضر ضد صاحب محل بقالة لحيازته 2 طن أرز أبيض مجهول المصدر بدون مستندات، بالإضافة إلى محاضر ضد أصحاب محلات عطارة ومواد بناء ومواد غذائية لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار عز الدين إلى أنه ضبط 10 أطنان من الأسمنت مجهول المصدر، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب بالأسواق.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين لتكثيف الحملات الرقابية، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، لضبط الأسعار وردع المخالفين، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.