ترامب يهدد باتخاذ موقف متشدد من غزة غدا

أفادت «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه «سيتخذ موقفا متشددا من غزة غدا»، مشيراً إلى أنه «غير متأكد مما ستفعله إسرائيل».

وصرح ترامب، في وقت سابق بأن «حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر يوم السبت، وإلا فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار، مشددا أن «أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها».

وهددت حماس بعدم إطلاق سراح الرهائن يوم السبت، متهمة إسرائيل بانتهاك بنود وقف إطلاق النار عبر منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأعلنت حماس اليوم، أنها بصدد الإفراج يوم السبت عن المحتجزين يائير هورن، والأمريكي الإسرائيلي ساجي ديكل حن، والروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف، بعد ضغط الوسطاء في مصر وقطر على الاحتلال والسماح بدخول دخول الخيام والكرفانات والوقود.