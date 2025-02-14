السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد جاهزية مخرات السيول

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم، مخر سيل أبو صالح شرق النيل بمركز ناصر، ضمن جهود المحافظة لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزية المجاري المائية، وذلك في إطار الاستعدادات المستمرة لموسم الأمطار والسيول.

وخلال الجولة، اطمأن السكرتير العام المساعد على جاهزية المخر، مشيرًا إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بضرورة المراجعة المستمرة لجميع المخرات، وصيانتها، والتأكد من تطهيرها وعدم وجود أي تعديات بمحيطها.

كما شدد على أهمية تشكيل لجان متخصصة من الري وشركة المياه لمتابعة أعمال الحماية، بما يشمل المخرات والبرابخ والمصارف والسدود والحواجز، إلى جانب التأكد من كفاءة الشنايش والبلاعات.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته هويدا نادي، رئيس مجلس قروي اشمنت، ومسؤولو الري والأزمات بالمحافظة والوحدة المحلية.