588 مسجدا بجنوب سيناء تستعد لاستقبال شهر رمضان بحملات نظافة وبرامج دعوية

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، لاستقبال شهر رمضان الكريم بخطة عمل مكثفة تشمل تجهيز المساجد، وتكثيف الحملات الدعوية، وتنفيذ برامج تثقيفية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن إجمالي عدد المساجد بالمحافظة بلغ 588 مسجدًا، منها 181 مسجدًا حكوميًا، و60 زاوية، و347 مسجدًا أهليًا، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة متكاملة تتضمن حملات نظافة واسعة، وتحديد مساجد الاعتكاف، بالإضافة إلى برامج دعوية وتثقيفية ودروس يومية لنشر الفكر الوسطي المستنير.

كما سيتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات الدينية وتعزيز القيم الإسلامية بين الشباب والنشء، إلى جانب تنظيم المسابقات الدينية التي تهدف إلى ترسيخ الوازع الديني بروح من الوسطية والاعتدال.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم بالفعل إطلاق حملة موسعة لنظافة المساجد على مستوى المحافظة، والتي ستستمر حتى نهاية شهر شعبان وخلال الشهر الكريم. وتشمل الحملة تنظيف وتعقيم المساجد داخليًا وخارجيًا، بما في ذلك السجاد، الحوائط، دورات المياه، وأماكن الوضوء، مع توجيه الأئمة لتزيين المساجد بالأنوار من الداخل والخارج. كما سيتم تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة لضمان الالتزام بحملات النظافة.

وأشار غيط إلى أن صلاة التراويح ستُقام فقط في المساجد التي لديها أئمة معينون من الوزارة، مع الالتزام بكافة التعليمات الوزارية لضمان أن تكون المساجد صروحًا علمية ودعوية وحضارية خلال الشهر الكريم، وفقًا لاستراتيجيات وزارة الأوقاف، مشددا على أهمية تكثيف الجهود التوعوية لتعزيز قيم الترابط والألفة بين المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.