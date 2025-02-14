ثقافة الشرقية: تقديم فعاليات مهرجان أهالينا على المسرح المتنقل في صفط الحنا

قال أحمد سامي خاطر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية، إنه تم تقديم فعاليات مهرجان أهالينا بمدينة أبو حماد؛ وذلك على المسرح المتنقل التابع لقصر الثقافة في مركز شباب قرية صفط الحنا.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية، أن فعاليات المهرجان بدأت بعرض لفرقة الأراجوز، وإقامة ورشة فنية لعمل أشغال يدوية من ورق الكانسون والجوخ للفنان جاب الله السيد محمدي، ثم أمسية شعريه للشاعر جلال السما.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي و مدير عام فرع ثقافة الشرقية، إلى أن المهرجان شهد كذلك فقرة لاكتشاف المواهب وابتهالات دينية.