البرلمان البريطاني يصوت ضد «بريكست» دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

صوت البرلمان البريطاني، أمس الأربعاء، ضد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين لندن وبروكسل.

وأيد 312 عضوا في مجلس العموم البريطاني ما يسمى بـ "التعديل A" الذي يلزم الحكومة باستبعاد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وصوت 308 نواب ضد هذا التعديلن بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي أعقاب التصويت أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الخيارات لا تزال كما هي من قبل، مشيرة إلى أنه من مسؤولية البرلمان إيجاد حل للوضع. وأضافت أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في حال لم يتم الاتفاق على أي شيء آخر.

وقالت ماي: "يمكننا إجراء استفتاء ثان لكننا نجازف بذلك بعدم حدوث "بريكست" على الإطلاق"، لافتة إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي كان واضحا أن الصفقة الموجودة على الطاولة حاليا هي الصفقة الوحيدة الممكنة .

وأكدت أنه سيجري غدا الخميس التصويت على تأجيل "بريكست" لمدة محدودة، وأن على النواب أن يدركوا بأنه من دون التوافق على صفقة في الأيام القادمة ستكون هناك حاجة لتأجيل "بريكست" لمدة أطول، ما يعني أن بريطانيا ستضطر للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، الأمر الذي اعتبرته ماي غير مرغوب فيه.

ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان أمس الثلاثاء الصفقة حول شروط "بريكست" التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.