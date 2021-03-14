تخصيص مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر لتتقديم خدمات الأمومة والطفولة

قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتورأمير التلواني، إنه تم تخصيص مستشفى إيزيس التخصصي لتكون مركزَا متكاملَا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين لخدمة أهالي جنوب الصعيد.



جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع قيادات الهيئة بفرع الاقصر؛ لمتابعة سير العمل بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، يأتي ذلك في إطار متابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر منذ منتصف فبراير 2021.



وأكد التلواني ضرورة متابعة تطبيق برامج وتدابير مكافحة العدوى داخل كافة وحدات ومراكز طب الأسرة، التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مع التأكيد على وجود نقطة فرز بكل وحدة ومركز طبي بشكل يومي لفرز المواطنين في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.



ووجه بتشغيل الحضانات كليًا إضافة إلى تشغيل كافة العيادات الخارجية بمستشفى إيزيس في غضون 7 أيام، وسرعة توفير الكوادر الطبية للعمل داخل المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أهالي جنوب الصعيد، سواء بالندب أو التعاقد؛ بهدف إمداد الوحدات والمراكز الطبية بالقوى البشرية المؤهلة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، بما يسهم في تحقيق رضاء المنتفعين.



وأكد ضرورة متابعة كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات لمتابعة مدى توافر المخزون الدوائي أو المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على أكمل وجه مشددًا على توفير ماينقص من مستلزمات.



ويأتي ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ووزير المالية بمحافظة الأقصر أمس، حيث تفقدوا مستشفيي الكرنك الوظائف وإيزيس التخصصي ومجمع الأقصر الطبي الدولي؛ للاطمئنان على كفاءة التشغيل والوقوف على معايير الجودة المقدمة المنتفعين بالمنظومة في الأقصر.