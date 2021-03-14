♦ «أرني الله»

توفيق الحكيم

دار الشروق

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مجموعة قصصية شهيرة تضم 18 قصة، يتناول خلالها توفيق الحكيم بأسلوب فلسفي عميق حياة الإنسان الروحية والمادية، وهي أحد مؤلفات توفيق الحكيم التي تم إعادة نشرها ضمن مشروع دار الشروق لإعادة نشر الأعمال الكاملة لأبي المسرح العربي.

♦ «المرحوم»

حسن كمال

دار الشروق

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تدور أحداث الرواية حول طالب في كلية الطب يهوى الكتابة ، ويبحث دائما عن شخصيات فريدة لتناولها في كتاباته، إلى أن يجد نفسه وجها لوجه أمام "المرحوم"، عامل المشرحة المسئول عن حفظ الجثث وإعدادها للتشريح، يقترب منه ليكتشف أنه شخصية مركبة لأقصى حد، حيث يرى أن وجوده في المشرحة هو رسالة كُلف بها ليتم لهؤلاء الموتى أعمالا كان ينبغي عليهم أن يتموها حتى ترتاح أجسادهم في الأرض، ويخبره أنه يملك القدرة على أن يلبس أجساد الموتى ويتحرك بها لينتهي مما لم يستطيعوا أن ينتهوا منه وهم أحياء، وما بين تعاطف الطبيب الشاب مع عامل المشرحة الذي يبدو له مختلا وفضوله ليستكمل قصته الجديدة يتماشى معه، فيجد نفسه طرفا في أحداث تجره إلى عالم أكثر قسوة وغموضا من عالم الأموات.

♦ «خراب: كتاب عن الأمل»

مارك مانسون

منشورات الرمل

storytel

في هذا الكتاب، يحاول الكاتب مارك مانسون، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد كتاب «فن اللامبالاة»، أن يجعل قرائه أكثر تقبلًا لهذا الكون، فالحياة ليست وردية على حد قوله، ويستخدم علم النفس ومنطق الفلاسفة والسياسة وحتى الدين لإيصال فكرته.

فرغم الرفاهيات المتاحة إلا أن القلق يغلف حياة الغالبية، ومانسون يحاول في هذا الكتاب أن يعرض الحلول لتكون هذه الحياة أجدر بأن تُعاش.

♦ «فردقان»

يوسف زيدان

دار الشروق

منصة اقرألى

ما بين الوقائع التاريخية الفعلية، والخيال الروائى الخلَّاق، ينسج يوسف زيدان خيوط روايته الجديدة؛ ليقدم للقارئ العربى لوحة حياة غنية بالتفاصيل، للعلَّامة العبقرى الذى شهدت له الحضارة الإنسانية خلال الألف سنة الأخيرة: الشيخ الرئيس؛ ابن سينا.

تقدم الرواية صورة كاملة عن حياة العلامة ابن سينا، «أعماله، أفكاره، فلسفته، ومشاعره الداخلية، وانعكاسها على كتاباته»، كما تتناول العصر الذى عاش فيه، والحكام الذين عاصرهم، وتتطرق بالتفصيل إلى فترة اعتقاله بداخل قلعة «فردقان» وكيف أثرت هذه الفترة وانعكست على شخصيته وتفاصيل حياته، وكذلك كتاباته أيضًا.