مستشار الرئيس الأوكراني: أكثر من 2500 قتيل من سكان ماريوبول جراء القصف الروسي

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قال مستشار الرئيس الأوكراني، إنّ أكثر من 2500 شخص من سكان مدينة ماريوبول قتلوا من جراء القصف الروسي.

يأتي ذلك وفق قناة "سكاي نيوز عربية"، التي نقلت في الوقت نفسه، عن قوات دونيتسك قولها إنه إجلاء 86 شخصا من مدينة ماريوبول خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.