بيطري الشرقية يُحصن 224 ألفا 584 رأس ماشية ضد التهاب الجلد العقدي

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، بمحافظة الشرقية، إن إدارة الوقاية ومسئولي الترقيم والتسجيل بالمديرية قاموا بتحصين 224 ألفًا و584 رأس ماشية ما بين تحصين 123 ألفًا، و821 رأس أبقار ضد التهاب الجلد العقدي، وتحصين 100 ألف، و763 رأس أغنام ضد جدري الأغنام، وترقيم و تسجيل 10000 رأس ماشية؛ وذلك ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي و جدري الأغنام قامت.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية أجرت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام وتنفيذ 410 ندوات؛ لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها وبالانتقال إلي المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.