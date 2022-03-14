مسؤول روسي: استقبلنا نحو 250 ألف لاجئ من دونباس

أفاد القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسي ألكسندر تشوبريان اليوم الاثنين، بأنّ روسيا استقبلت نحو 250 ألف لاجئ من دونباس.

وقال تشوبريان خلال اجتماع لحزب "روسيا الموحدة"، حول تقديم المساعدات للاجئين من دونيتسك ولوجانسك: "وصل ما يقرب من 250 ألف لاجئ إلى بلادنا، وهم موجودون حاليا في أراضي 31 من المقاطعات والأقاليم الروسية"، بحسب وكالة نوفوستي.

وأضاف المسؤول أنه، حسب تقييمه، تم تنظيم عمل مراكز الإيواء المؤقتة بشكل جيد.

وبدأت موجة اللجوء إلى روسيا من دونيتسك ولوجانسك في منتصف فبراير الماضي مع تفاقم التوتر على الحدود مع أوكرانيا قبل أيام من انطلاق العملية العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الأوكرانيين الذين لجأوا إلى دول الجوار جراء الهجوم العسكري الروسي، تجاوز 2.8 مليون شخص، حتى 12 مارس الجاري.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها، الإثنين، إن مليونين و808 آلاف و792 لاجئًا أوكرانيًا عبروا إلى الدول المجاورة.

وأضافت أن مليونًا و720 ألفًا و227 لاجئاً، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، عبروا إلى بولندا، و255 ألفًا و291 وصلوا إلى الأراضي المجرية.

وانتقل اللاجئون الآخرون إلى سلوفاكيا ومولدوفا وروسيا ورومانيا وروسيا البيضاء ودول أخرى في أوروبا.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.